Alanya'da, kahve sahibi ve oyun oynattığı 9 kişiye para cezası ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvenin arka tarafında oyun oynayan 9 kişi ve işletme sahibine, toplam 31 bin 500 lira ceza uygulandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvenin arka tarafında oyun oynayan 9 kişi ve işletme sahibine, toplam 31 bin 500 lira ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığı kararlarıyla koronavirüse karşı tedbirlerin artırılmasına rağmen Alanya'nın Okurcalar Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde Ahmet P.'nin, kapalı olması gereken kahveye müşteri aldığı tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenleyerek, kahvenin arka kısmındaki odada çok sayıda kişinin bir arada olduğunu ve çay servisi yapıldığını belirledi. Jandarma ekipleri, kahve sahibi Ahmet P. ve odada bulunan 9 kişi hakkında işlem başlatırken, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 'yazılı yasaklara aykırı hareket etmek'ten kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 31 bin 500 liralık idari para cezası uyguladı.

Kaynak: DHA