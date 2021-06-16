Alanya'da kaçak tütün ve makaron ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 858 bin 800 makaron ve 86 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 858 bin 800 makaron ve 86 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, Konaklı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, gümrük kaçağı 55 bin 800'ü dolu 858 bin 800 makaron, 86 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. (40), "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt