Alanya'da kaçak tütün operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya'da kaçak tütün operasyonu

Alanya'da kaçak tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma operasyonunda 86 kilogram kaçak tütün ve 55 bin 800 adet kaçak tütünle doldurulmuş makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma operasyonunda 86 kilogram kaçak tütün ve 55 bin 800 adet kaçak tütünle doldurulmuş makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri M.D. (40) isimli şüphelinin iş yerinde kaçak sigara sattığı bilgisine ulaştı. Tespit üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 86 kilogram kaçak tütün, 55 bin 800 adet dolu makaron ve 803 bin adet boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.D., 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmekten işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balkonda halı çırpan kadın beton zemine düşerek feci şekilde can verdi
Balkonda halı çırpan kadın beton zemine düşerek feci şekilde can verdi
Avukatın başına silah dayayan magandadan pes dedirten savunma: Silah çektiğimi hatırlamıyorum
Avukatın başına silah dayayan magandadan pes dedirten savunma: Silah çektiğimi hatırlamıyorum
23 yaşındaki Müzeyyen Koç'un ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı
23 yaşındaki Müzeyyen Koç'un ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Şık Sedat Peker Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Merve Dizdar Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alanya'da kaçak tütün operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 16:09:39. #1.15#

title