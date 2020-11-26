Alanya'da kaçak tütün operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Alanya'da kaçak tütün operasyonu

26.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:28

Alanya'da kaçak tütün operasyonu Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar kaçak tütün ve kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 800 adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da kaçak tütün operasyonu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar kaçak tütün ve kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 800 adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir işyerinde piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, 6.5 kilogram kaçak tütün, kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 800 adet makaron, 5 paket bandrolsüz puro, 6 adet elektronik sigara likiti, 200 adet boş makaron ve çok sayıda TAPDK bandrolü etiketi ele geçirildi. Olayla ilgili E.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapılan şüpheli E.B. adliyeye sevk edildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Şeyma küplere bindi! Takipçisinin yorumuna hakaret ve küfürle cevap verdi
Şeyma küplere bindi! Takipçisinin yorumuna hakaret ve küfürle cevap verdi
Akıncı Üssü Davası'nda karar! Sivil imamlara ve Ankara'yı bombalayan pilotlara ceza yağdı
Akıncı Üssü Davası'nda karar! Sivil imamlara ve Ankara'yı bombalayan pilotlara ceza yağdı
Alanya'da kaçak tütün operasyonu
Alanya'da kaçak tütün operasyonu
Alanya'da kaçak tütün operasyonu
Alanya'da kaçak tütün operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

İlgili Haberler

Son dakika: Samsun'da kaçak tütün operasyonu
Son dakika: Samsun'da kaçak tütün operasyonu
Son dakika haber! Kütahya'da kaçak tütün operasyonu
Son dakika haber! Kütahya'da kaçak tütün operasyonu
Son dakika haberi: Kuşadası'nda kaçak tütün operasyonu
Son dakika haberi: Kuşadası'nda kaçak tütün operasyonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Berk Oktay Demet Akbağ Öykü Karayel
Spor Okan Buruk Mert Günok Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ölü Erkek Kasım Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alanya'da kaçak tütün operasyonu - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 11:37:01. #1.14#
title