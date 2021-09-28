Alanya'da kaçak nargile tütünü ve sigara yakalandı

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak olduğu belirlenen nargile tütünü ve sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak nargile tütünü ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Saray mahallesindeki iki ayrı adrese operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 104 paket nargile tütünü, 178 paket sigara ve 9 paket puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A ve L.Ç, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı.