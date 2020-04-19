Alanya'da kaçak kazı yapan baba oğul suçüstü yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak kazı yapan baba ve oğul suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak kazı yapan baba ve oğul suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında büyükşehirlerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Karapınar Mahallesi Göl mevkisinde kamp yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 70 santimetre derinlikte çok sayıda çukur açtıkları tespit edilen baba Y.S. ve oğlu H.S'yi, kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Şüphelilere ait metal dedektörü, dürbün, kürek, kazma ve testereye el konuldu.

Ayrıca baba ve oğluna Kovid-19 tedbirlerine aykırı hareket etmek suçundan toplam 6 bin 300 lira idari ceza kesildi.

Kaynak: AA