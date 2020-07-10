Alanya'da kablo hırsızlığından yakalanan zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
10.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:15
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki üç mahallede yaşanan kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelinin kimliği tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda, Selçuk D. yakalandı, kabloları satın alan 3 işletmeye işlem yapıldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Kaynak: AA