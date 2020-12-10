Alanya'da jandarmadan çevrimiçi trafik eğitimi
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Alanya'da jandarmadan çevrimiçi trafik eğitimi

10.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:34
Alanya'da jandarmadan çevrimiçi trafik eğitimi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından, öğrencilere trafik eğitimi ve Kovid-19 tedbirleri eğitimi verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından, öğrencilere trafik eğitimi ve Kovid-19 tedbirleri eğitimi verildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Ayşe Nebahat İlkokulu 3C sınıfı öğrencileriyle video konferasnla düzenlenen derste bir araya geldi. Öğrencileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında bilgilendiren jandarma ekipleri, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Trafik kuralları konusunda eğitim verilen çocuklar, bisiklet kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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