Alanya'da jandarmadan 5 dilde 'evde kalın' anonsu ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında devriye görevine çıktı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında devriye görevine çıktı. Ekipler, 5 dilde yaptığı anonsla zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Koronavirüs salgınına yönelik önlemler Türkiye'de de her geçen gün artıyor. Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlar haricinde sokağa çıkmaması tavsiye ediliyor. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de sorumluluk bölgelerinde denetimler gerçekleştirerek, 5 dilde 'evde kalın' anonsu yaptı. Mahmutlar Mahallesi'nde jandarma ekipleri bölgede vatandaşların yoğun olduğu yerlerde Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça anons yaptı. Jandarma ekipleri 5 dilde, "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsu yaptı. Anons sırasında vatandaşlar balkona çıktı.

SAHİLDE GEZENLERİ EVLERİNE GÖNDERDİLER

Jandarma ekipleri anonsların yanı sıra sahilleri de denetledi. Sahilde yürüyüş yapanları uyararak evlerine gitmesini söyleyen görevli komutan, vatandaşlarla konuşurken sosyal mesafeyi korumaya da dikkati çekti. Kendisi ve etrafındaki insanların sağlığı için vatandaşlardan evlerine gitmelerini isteyen jandarma ekiplerinin, dışarıya çıkamayan vatandaşların da ihtiyaçlarını temin ederek kendilerine teslim etmeye devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA