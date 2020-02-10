Alanya'da İsveçli turist evinde ölü bulundu

10.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:45

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle birlikte yaşayan 83 yaşındaki İsveçli erkek turist evinde ölü bulundu.



Alanya'nın Saray Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Erik Hedde Hansson (83), bu sabah saatleri eşi tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Bunun üzerine Hansson'un eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Hansson'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İsveçli turistin cansız bedeni savcılık ve jandarma tarafından yapılan incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA