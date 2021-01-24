Alanya'da iş yerini kundakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yerini kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yerini kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde H.T'ye ait mobilya mağazasının dış cephesindeki alevleri görenler itfaiyeye haber verdi.
Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Durumu şüpheli bulan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve tanıkların ifadelerine başvuran polisler, kundaklama şüphelisi M.A'yı evinde gözaltına aldı.
"Uyuşturucu madde ticareti", "yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından arandığı belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, kundaklama olayı iş yerinin güvelik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde motosikletli kişinin gelmesinin ardından mobilyacının dış cephesinden alevlerin yükselmesi yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt