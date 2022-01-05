Alanya'da iş yeri ve motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama - Haberler
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Alanya'da iş yeri ve motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama

Alanya'da iş yeri ve motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosiklet ve iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosiklet ve iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı.

İlçede işyerinden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı ihbarlarının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada 2 ayrı hırsızlık olayını B.Y ve G.Ş'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüphelilerden B.Y., Sugözü Mahallesi Dertli Dere mevkiinde H.K.'nin ikametinin bodrum katına ait depoda kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yakalandığı adreste, suç ve unsuru olarak ele geçirilen ve toplam değeri 86 bin TL olan 125 kilogram çeşitli marka ve ebatlarda bakır tel, bir adet şarjlı matkap, 1 adet kırıcı ele geçirildi. Malzemeler sahiplerine teslim edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 4.71 gram esrar ve 5 adet uyuşturucu hap bulundu. Diğer şüpheli G.Ş.'de ekiplerce yakalandı. Asayiş Büro Amirliğindeki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen B.Y. ve G.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

B.Y'nin çeşitli suçlardan 36 kaydının olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Alanya'da iş yeri ve motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama

Alanya'da iş yeri ve motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama

Alanya'da iş yeri ve motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama

Alanya'da iş yeri ve motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama

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