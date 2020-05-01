Alanya'da ibadete kapanan caminin kapısı hayır için açıldı
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Alanya'da ibadete kapanan caminin kapısı hayır için açıldı

Alanya'da ibadete kapanan caminin kapısı hayır için açıldı
01.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:33

Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete kapanan bir caminin kapısı hayır için açıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete kapanan bir caminin kapısı hayır için açıldı. Hayır köşesi haline getirilen ve gıdadan ev malzemesine kadar birçok ihtiyaç ürününün bulunduğu bölümde 'İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın' denilerek ihtiyacı olan ürünleri alıyor, imkanı olan da getirip ikram ediyor.

Hüseyin Girenes Camii İmam Hatibi Fazlı Karakum, caminin ayakkabılık köşesini düzenleyip, hayır köşesi haline getirdi. 'İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın' uygulaması kapsamında durumu iyi olan vatandaşlar gıdadan ev malzemesine kadar birçok ihtiyaç ürününü götürüp köşeye bırakıyor, ihtiyacı olan da gidip alıyor.

"İhtiyacı olanları camiye bekleriz"

Korona virüs salgını nedeniyle mağdur olan ailelere destek amacıyla bu uygulamayı yaptıklarını söyleyen Karakum, "Korona virüs salgınının ortaya çıkması ve yardımlaşma ayı olan Ramazan ayının gelmesiyle ihtiyacı olan vatandaşlara destek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik. İhtiyacı olanları Hüseyin Girenes Camii'ne bekleriz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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