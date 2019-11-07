Alanya'da hırsızlıktan hükümlü 2 kişi yakalandı
Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.
Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Y. ile 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Ü.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Hacet Mahallesi'ndeki bir evde oldukları belirlenen iki hükümlü, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.