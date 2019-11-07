Alanya'da hırsızlıktan hükümlü 2 kişi yakalandı
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Alanya'da hırsızlıktan hükümlü 2 kişi yakalandı

Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

07.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:52
Alanya'da hırsızlıktan hükümlü 2 kişi yakalandı

Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Y. ile 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Ü.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hacet Mahallesi'ndeki bir evde oldukları belirlenen iki hükümlü, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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