Alanya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Alanya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Alanya ilçesinde bir depodan hırsızlık yapmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

19.09.2019 12:37
Alanya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Alanya ilçesinde bir depodan hırsızlık yapmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cikcilli Mahallesi'nde bir deponun kapı camını kırarak içeriye giren D.M.A, iş yeri sahibi tarafından fark edildi.

İş yeri sahibin haber vermesi üzerine gelen polis ekibi, depodaki musluk ve bataryalarını çalmaya çalıştığı iddia edilen zanlıyı gözaltına alındı.

D.M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk ediliği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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