Alanya'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı Alanya ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alanya ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Oba Mahallesi'ndeki bir evden telefon ve bir miktar paranın çalınması üzerine bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Kimlikleri tespit edilen ve 18 yaşındaki küçük oldukları belirtilen hırsızlık şüphelileri A.F. ve K.Ş, Tosmur Mahallesi'nde saklandıkları inşaat alanında gözaltına alındı.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA