Alanya'da Hırsızlık Operasyonu

Alanya ilçesinde polis, iki ayrı operasyonda hırsılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.



Alınan bilgiye göre, M.K, Kadıpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede cüzdanını kaybettiğini öne sürerek güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu.



İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından şüphelinin S.G. (39) olduğunu tespit eden ekipler, aynı mahallede yaptıkları operasyonla zanlıyı yakaladı.



Zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Ekipler, bir diğer olayda ise Fığla Mahallesi'ndeki bir evden televizyon çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Zanlının, televizyonu sattığı iş yerini belirleyen ekipler, 21 yaşındaki C.Ş'yi aynı mahallede düzenlediği operasyonla yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.