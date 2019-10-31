Alanya'da hırsızlık operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık amacıyla bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen iki kadın gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık amacıyla bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen iki kadın gözaltına alındı.
İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi'nde bir apartman dairesine iki kişinin zorla girmeye çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Operasyonda eve girmeye çalıştığı iddia edilen Hatice A. ve Emine K. yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.