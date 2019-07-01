Alanya'da hırsızlık operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 ayrı markette farklı zamanlarda hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 ayrı markette farklı zamanlarda hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Alanya'da farklı adreslerde 3 ayrı markette hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polis ve jandarma ekiplerince aranan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Son olarak Konaklı Mahallesinde girdiği bir marketten içki çalıp kaçmaya çalışan Harun K. (30) ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekiplerince aynı mahallede yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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