Alanya'da heyelanın kapattığı yol açıldı
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Alanya'da heyelanın kapattığı yol açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da yoğun yağış sonrası heyelan nedeniyle kapanan Bayır ve Taşatan yolunu ulaşıma açtı.

25.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:54
Alanya'da heyelanın kapattığı yol açıldı

, 'da yoğun yağış sonrası heyelan nedeniyle kapanan Bayır ve Taşatan yolunu ulaşıma açtı.


Alanya'da iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Alanya'da Bayır ve Taşatan mevkinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu yolun bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı alan ekipler, ulaşıma kapanan yola müdahale etti. Kırsal alan ekipleri, iş makineleriyle yolda çalışma yaptı. Yoldaki toprak ve taşlar kaldırıldı. Bozulan bölümlere bakım ve onarım yapıldı. Ekiplerin aralıksız süren çalışmalarıyla Bayır ve Taşatan yolu kısa sürede trafiğe açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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