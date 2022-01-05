Alanya'da heyelan nedeniyle bozulan yollar onarılıyor

ALANYA, ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde heyelan nedeniyle bozulan yollar belediye ekiplerince onarılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri heyelan ve göçük sebebiyle bozulan yollarda bakım, onarım ve asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekipler, Alanya'nın Akçatı Mahallesi grup yolunda heyelan nedeniyle bozulan yolda istinat duvar çalışması gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı mahallelerde yol bakım, onarım ve asfalt çalışmaları devam ediyor.

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri

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