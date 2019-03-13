Alanya'da Hayvan Barınağı Minik Ziyaretçilerini Ağırladı

Alanya Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu öğrencileri, Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Şehit Coşkun Nazilli İlkokullu 18 minik öğrencisi; Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek birbirinden sevimli hayvanlarla vakit geçirdi. Çocuklarda hayvan sevgisinin oluşması, hayvanlar koruma bilincinin yerleştirilmesi amacıyla düzenlenen ziyarette veteriner hekimler tarafından öğrencilere barınaktaki çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı. Ziyarette, öğrenciler hayvanlara yoğun ilgi gösterdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA