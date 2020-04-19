Alanya'da havaya ateş açan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Alanya ilçesinde pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli, otomobiliyle kaçmak isterken polis ekiplerince yakalandı.
19.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:34
Alanya ilçesinde pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli, otomobiliyle kaçmak isterken polis ekiplerince yakalandı.
Dinek Mahallesi'nde bir otomobilden tüfekle havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Güvenlik kameralarından plakası tespit edilen otomobili takibe alan ekipler, kısa süreli kovalamaca sonucu 46 yaşındaki İ.T'yi Cikcilli Mahallesi Eğri Köprü mevkisinde yakaladı.
Şüpheli ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA