Alanya'da hapis cezası bulunan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Alanya'da hapis cezası bulunan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçunda hakkında toplam 9 yıl 10 ay hapis cezası olan 2 şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

07.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:54
Alanya'da hapis cezası bulunan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçunda hakkında toplam 9 yıl 10 ay hapis cezası olan 2 şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Aydın Y. (36) ve aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan yaşındaki Ümit T.'nin (40) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Hacet Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit T. ve Aydın Y., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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