Alanya'da hakkında 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. İlçede 15 ayrı suçtan 21 yıl 7 ay hüküm giyen F.Ö'nün olduğunu tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri