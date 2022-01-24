Alanya'da hakkında 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya'da hakkında 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Alanya'da hakkında 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. İlçede 15 ayrı suçtan 21 yıl 7 ay hüküm giyen F.Ö'nün olduğunu tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title