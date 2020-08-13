Alanya'da hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Alanya ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evde yakalandı.
13.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:07
Alanya ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evde yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Kadıpaşa Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, "suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Y.G. (43) gözaltına alındı.
Y.G, sevk ediliği adliyedeki işlemlerinin ardından cezevine gönderildi.
Kaynak: AA