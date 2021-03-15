Alanya'da hafta sonu yasağa uymayanlara ceza yağdı
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Alanya'da hafta sonu yasağa uymayanlara ceza yağdı

15.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:03
Alanya'da hafta sonu yasağa uymayanlara ceza yağdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayan 57 kişiye 157 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayan 57 kişiye 157 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumartesi günü saat 21.00 ile Pazartesi günü saat 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelinde aralıksız denetim yaptı. Polis ekipleri sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma yasağına uymayan, maske takmayan ve karantina ihlali yapan toplam 29 kişiye 92 bin 700 TL para cezası uyguladı.

Jandarmadan kurallara uymayan 28 kişiye ceza

Jandarmanın gerçekleştiği denetimlerde ise 28 kişiye toplam 85 bin 950 TL idari para cezası kesildi. Buna göre ilçe genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplamda 57 kişiye 157 bin 750 TL para cezası uygulandığı belirtildi. - ANTALYA

Alanya'da hafta sonu yasağa uymayanlara ceza yağdı
Alanya'da hafta sonu yasağa uymayanlara ceza yağdı
Alanya'da hafta sonu yasağa uymayanlara ceza yağdı
Alanya'da hafta sonu yasağa uymayanlara ceza yağdı
Alanya'da hafta sonu yasağa uymayanlara ceza yağdı
Alanya'da hafta sonu yasağa uymayanlara ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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