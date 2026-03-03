Haberler

Alanya'da hafif ticari araç yangını korkuttu

Alanya'da hafif ticari araç yangını korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi 294. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Volkswagen marka hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, aracın yolcu koltuğunda maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor