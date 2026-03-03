Haberler

Alanya'da hafif ticari araç yangını korkuttu

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi 294. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Volkswagen marka hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, aracın yolcu koltuğunda maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
