Alanya'da gürültü kavgası: 1'i çocuk, 3 yaralı
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Alanya'da gürültü kavgası: 1'i çocuk, 3 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada, 1'i çocuk 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Alanya'da gürültü kavgası: 1'i çocuk, 3 yaralı
02.07.2020 18:10 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:14

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada, 1'i çocuk 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı. 

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Alanya'nın Büyükhasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Gülsüm Ç. (38), 2 çocuğuyla balkonda otururken küçük çocuğunun gürültü yaptığı gerekçesiyle karşı komşusu Atakan Z. ve kardeşi Akın Z. tarafından uyarıldı. Uyarının ardından tartışmaya başlayan taraflardan Gülsüm Ç., tartışma büyüyünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, Gülsüm Ç., eşi Numan Ç. (45), yeğenleri Zehra U. (12) ve komşuları Atakan Z. ile Akın Z.'yi alarak Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürdü. Burada ifadeleri alınan taraflar birbirinden şikayetçi oldu. 

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİ İDDİASI

Polis merkezinden çıktıktan sonra Atakan Z. ile Akın Z., evlerinde tartıştıkları komşularını beklemeye başladı. Apartmana giren Numan Ç., Gülsüm Ç. ve Zehra U., pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Saçmaların hedefi olan Gülsüm Ç. elinden, eşi Numan Ç. başıyla göğsünden, Zehra U. ise kalçasından yaralandı. Pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen Atakan Z. ve Akın Z. ise kaçarak uzaklaştı. Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaraları ambulanslarla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Durumunun ağır olduğu belirlenen Numan Ç., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, şüpheliler Atakan Z. ve Akın Z.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

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