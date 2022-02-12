Alanya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya'nın Alanya ilçesinde soğuk günlerin ardından, hava sıcaklığının 18 dereceye yükselmesiyle sahilde vatandaş yoğunluğu oluştu.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde soğuk günlerin ardından, hava sıcaklığının 18 dereceye yükselmesiyle sahilde vatandaş yoğunluğu oluştu.

Türkiye'nin en önemli turizm ilçelerinden Alanya'da, uzun süren soğuk havaların ardından güneşin etkisini göstermesiyle, durumu fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Ailesiyle ve arkadaşlarıyla sahile gelen vatandaşlar, kumsalda güneşlenirken, sandalyesini kapanlar ise güneşin altında balık tutmanın keyfine vardılar. Kumsala hasret kalan çocuklar, sahilde doya sıya eğlendiler.

(Bekir Burak Canbolat/İHA)

Alanya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti

Alanya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti

Alanya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti

Alanya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti

Alanya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Antalya, Alanya, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title