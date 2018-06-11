Kırgız Kadın, Fuhuş Operasyonunda Kucağında Bebeği İle Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 2'si yabancı uyruklu 7 şüpheli ile fuhşa zorlandığı iddia edilen 13 kadın gözaltına alındı. Kadın fuhuş şüphelisi Kırgız Zhasmin A.'nın adliyeye getirildiği sırada kucağında bebek olması dikkat çekti.

FUHŞA ZORLANAN 13 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önceden tespit ettikleri adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu Sarvinozoy N. (20), Matftuna M. (19), Marhfuza K. (36), Ziroat K. (31), Oysara R. (49), Mukatdas R. (37), Mukaddamkhon K. (36), Huzshida T. (31), Kırgızistan uyruklu Nursina D. (23), Aigerim Z. (18), Vanera K. (22), Samara U. (23) ile Ukrayna uyruklu Tetiana H. (25) ve para karşılığı kadınları pazarladıkları iddia edilen Yusuf G., Hüseyin A., Haşim G., Metin D., Çetin E., Kırgız Zhasmin A., Özbek Oydinay N. gözaltına alındı.

FUHŞA ZORLANAN YABANCI UYRUKLU KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya'ya götürülürken, Yusuf G., Hüseyin A., Haşim G., Metin D., Çetin E., Zhasmin A. ve Oydinay N. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KUCAĞINDA BEBEK İLE ADLİYEYE GELDİ

Öte yandan kadın fuhuş şüphelisi Kırgız Zhasmin A.'nın adliyeye getirildiği sırada kucağında bebek olması dikkat çekti.