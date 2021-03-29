Alanya'da fuhuş çetesi çökertildi
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Alanya'da fuhuş çetesi çökertildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alanya'da fuhuş çetesi çökertildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı kadınları para karşılığı fuhşa zorladığı iddia edilen 5 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

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Kızıyla yaşayan kadının kapısına ölüm tehdidi içeren not, bıçak ve kanlı çarşaf bıraktılar
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Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı kadınları para karşılığı fuhşa zorladığı iddia edilen 5 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek, yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında zorla fuhuş yaptıran bir çeteyi ortaya çıkardı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, 'fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek ve yer temin etmek' suçları kapsamında 6 farklı adrese baskın düzenleyerek E.B., S.A.I., U.H.B., E. Ş ve E.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Baskınlarda fuhşa sürüklendiği belirlenen 10 yabancı kadın ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda kadın ticaretinde kullandığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, telefon hattı, fuhuştan elde edildiği düşünülen 7 bin TL ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kadınlar göç idaresine sevk edildi

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 10 yabancı kadın sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Alanya'da fuhuş çetesi çökertildi
Alanya'da fuhuş çetesi çökertildi
Alanya'da fuhuş çetesi çökertildi
Alanya'da fuhuş çetesi çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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