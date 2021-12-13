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Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Alanya'da firari hükümlü yakalandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 6 suçtan 30 yıl 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 6 suçtan 30 yıl 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık", "silahlı yağma" ile "kişiye hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan 30 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi N.K'nin Alanya ilçesinde olduğunu belirledi.

Cikcilli Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

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AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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