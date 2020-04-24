Alanya'da feci kaza...Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı
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Alanya'da feci kaza...Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı

Alanya'da feci kaza...Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı Kontrolden çıkan araç 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı Antalya'nın Alanya ilçesinde, yağmur nedeniyle kaygan olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

24.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:01
Alanya'da feci kaza...Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı

Alanya'da feci kaza...Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı

Kontrolden çıkan araç 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, yağmur nedeniyle kaygan olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak duran araçta sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elikesik Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Fatih Pişkin idaresindeki 07 ACU 690 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini sonucu 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Araç kayalık alanda metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak alt yolda durdu. Hurda yığınına dönen araçta yaralanan sürücü çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Pişkin'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Diğer yandan, mahallenin muhtarı Yusuf Boz, bu yol sürekli araçların uçtuğunu söyleyerek bariyer yapılması konusunda yetkilerden yardım istedi.

Alanya'da feci kaza...Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı

Kaynak: İHA

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