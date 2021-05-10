Alanya'da fasulye serasına uyuşturucu baskını
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Alanya'da fasulye serasına uyuşturucu baskını

Alanya'da fasulye serasına uyuşturucu baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir seraya düzenlediği operasyonda fasulye bitkisi dikilerek kamufle edilen 255 kök Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir seraya düzenlediği operasyonda fasulye bitkisi dikilerek kamufle edilen 255 kök Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi. Oğlunun keneviri ektiği iddiasıyla gözaltına alınan anne H.B. ifadesinde "Bu bitkiyi kaynatıp içiyorduk hastalığa iyi geliyor" dedi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Özvadi Mahallesi'nde S.B. isimli şüpheliye ait serada uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, seraya düzenlediği baskında fasulye bitkisi dikilip kamufle edilerek yetiştirilen 255 kök Hint keneviri ile 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli S.B.'nin annesi H.B. gözaltına alındı.

"Bu bitkiyi kaynatıp içiyorduk hastalığa iyi geliyor"

Karakola getirilen anne H.B.'nin ifadesinde ekilen maddenin uyuşturucu olduğu bilmediğini belirterek, "Bu bitkiyi kaynatıp içiyorduk hastalığa iyi geliyor" dedi. Karakoldaki işlemlerinin ardından H.B. savcılık talimatıyla serbest kalırken, oğlu S. B.'nin yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - ANTALYA

Alanya'da fasulye serasına uyuşturucu baskını
Alanya'da fasulye serasına uyuşturucu baskını
Alanya'da fasulye serasına uyuşturucu baskını
Alanya'da fasulye serasına uyuşturucu baskını
Alanya'da fasulye serasına uyuşturucu baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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