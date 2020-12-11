Alanya'da evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli yakalandı (2)
11.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:32
TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde, evinde saksılarda uyuşturucu madde yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen M.C., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, evinde saksılarda uyuşturucu madde yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen M.C., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU