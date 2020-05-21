Alanya'da evden hırsızlık yapan 2 çocuk yakalandı
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Alanya'da evden hırsızlık yapan 2 çocuk yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evden hırsızlık yapan 2 çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.

Alanya'da evden hırsızlık yapan 2 çocuk yakalandı
21.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:14

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evden hırsızlık yapan 2 çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.

Dün gece saatlerinde Oba Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası evden bir miktar para ile 1 cep telefonu çalan şüphelilerin küçük yaşlardaki A.F. ve K.Ş. olduğunu ve Tosmur Mahallesi'ndeki bir inşaatta gizlendiklerini belirledi. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, A.F ve K.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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