Alanya'da esrar ve 49 kök Hint keneviri ele geçirildi

15.08.2019 18:48

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 450 gram esrar ve 49 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve yetiştiriciliğin engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya'nın Gevne Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde esrar yetiştirildiğinin bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, evin bahçesine ekili vaziyette 42 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 300 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi olduğu öğrenilen Sami B. gözaltına alındı.

Saksılara ekili vaziyette Hint keneviri ele geçirildi

Ekipler operasyon kapsamında Çıplaklı Mahallesi'ndeki Hüseyin B. ve Rabia D. ait evin balkonunda da esrar yetiştirdiği bilgisine ulaşarak belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında 150 gram esrar ve saksılara dikili vaziyette 15 kök Hint keneviri ele geçirilirken, şüpheli Hüseyin B. ve Rabia D.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA