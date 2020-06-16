Alanya'da esnaf kavgası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alanya'da esnaf kavgası: 1 ölü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, esnaf Z.T. (42) ile husumetli olduğu meslektaşı Ali Çelik (45) arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.

Alanya'da esnaf kavgası: 1 ölü
16.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:45

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, esnaf Z.T. (42) ile husumetli olduğu meslektaşı Ali Çelik (45) arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Çelik hastanede yaşamını yitirirken, kaçan Z.T. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında, Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen esnaf Z.T. ile meslektaşı Ali Çelik karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Z.T. ve Çelik yumruklarla birbirlerine girdi. Çelik, aldığı sert darbelerle yere yığılırken, Z.T. olay yerinden kaçtı. Çelik'in durumunu fark eden çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Çelik, kurtarılamadı. 

Olayın ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan Z.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Z.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İlk incelemede başına aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulan Ali Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Haber
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi Haber
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık Haber
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
Günlük burç yorumları 16 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Abdülhamit Gül Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Sibel Can Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Türk Ateş Kadın
Şu an buradasınız: Alanya'da esnaf kavgası: 1 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 23:52:56. #1.15#
title