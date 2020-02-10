Alanya'da engelli bireylere EKPSS dersi

10.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:41

Alanya Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için engelli bireylere Matematik ve Türkçe kursu verilmeye başlandı.



Engelli bireyleri sağlık, spor, ulaşım, kültür alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da destekleyen Alanya Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi koordinasyonunda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için engelli bireylere Matematik ve Türkçe kursu vermeye başladı. Her hafta her iki dersten de kurs alacak engelli bireyler girecekleri EKPSS sınavı için eksiklerini tamamlıyor. Hem konu anlatımı hem de soru çözümlerinden oluşan dersler iki ay boyunca Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde verilmeye devam edecek. Engelli bireyler kendilerine böyle bir imkan sağlandığı için başta Alanya Belediyesi olmak üzere tüm paydaşlara minnettar olduklarını ifade ettiler. - ANTALYA

Kaynak: İHA