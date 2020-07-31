Alanya'da elektronik eşya ve motosiklet hırsızı yakalandı Alanya'da elektronik eşya ve motosiklet hırsızı yakalandıANTALYA'nın Alanya ilçesinde 4 eve giren ve 4 motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi A.Y. (25), polis tarafından yakalandı.

Alanya'da elektronik eşya ve motosiklet hırsızı yakalandı ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 4 eve giren ve 4 motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi A.Y. (25), polis tarafından yakalandı. Alanya'da 4 evden farklı zamanlarda elektronik eşya çalınması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası incelemelerinde, hırsızlık şüphelisinin A.Y. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüphelinin, Şekerhane Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında gizlendiğini belirledi. Polis, adrese baskın düzenleyerek A.Y.'yi gözaltına aldı. Polis, şüphelinin evlerden çaldığı eşyaları bir iş yerine sattığını, ilçenin farklı bölgelerinden 4 motosiklet çaldığını da tespit etti. Ekipler, çalınan motosikletleri sahiplerine teslim ederken, şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: DHA