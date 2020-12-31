Alanya'da elektrikli motosikletlerden akü çaldığı öne sürülen kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alanya'da elektrikli motosikletlerden akü çaldığı öne sürülen kişi yakalandı

31.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:08
Alanya'da elektrikli motosikletlerden akü çaldığı öne sürülen kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrikli motosikletlerden akü çaldığı öne sürülen kişi yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrikli motosikletlerden akü çaldığı öne sürülen kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, farklı zamanlarda ve adreslerde park halindeki elektrikli motosikletlerin akülerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını R.Y'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler, R.Y'yi çaldığı akülerle ilçe merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Hulusi Akar Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hande Erçel Çağla Şıkel Gülben Ergen Cengiz Kurtoğlu
Spor Fırat Aydınus Halis Özkahya Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alanya'da elektrikli motosikletlerden akü çaldığı öne sürülen kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 19:09:27. #1.15#
title