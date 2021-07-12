Alanya'da elektrik akımına kapılan 3 işçiden 1'i öldü
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Alanya'da elektrik akımına kapılan 3 işçiden 1'i öldü

Alanya'da elektrik akımına kapılan 3 işçiden 1'i öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 işçiden 1'i öldü, 2'si yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 işçiden 1'i öldü, 2'si yaralandı.

Kızılcaşehir Mahallesi'nde ormanlık alanda kesilen bir ağacın yüksek gerilim hattının üzerine devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Kesim işçileri O.Ç, M.Ç. ve Musa Can Ç. (17) yangına müdahale ettikleri sırada elektrik akımına kapıldı.

İşçilerin yaralandığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Musa Can Ç. hayatını kaybetti.

Yaralılardan O.Ç. ve M.Ç'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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