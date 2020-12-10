Alanya'da eğilimli arazide yamaçtan düşen kadın öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde eğimli arazide yüksekten düşen kadın, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 79 yaşındaki Nazmiye Bargaç, Bademağacı Mahallesi Köprübaşı Yaylası'nda yaşadığı evin 40 metre uzağında bulunan eğilimli arazide dengesini kaybederek yamaçtan düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bargaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili savcılık ve jandarma tarafından inceleme başlatılırken kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt