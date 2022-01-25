Alanya'da düzenlenecek bisiklet yarışı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

ALANYA, ANTALYA (AA) - Alanya'da düzenlenecek Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları, olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Ocak-2 Şubat tarihlerine ertelendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "27-30 Ocak tarihlerinde Alanya'da yapılması planlanan Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları'nın olumsuz hava şartları nedeniyle ve kulüplerden gelen talepler üzerine, Bisiklet Federasyonu Teknik Kurulunca 30 Ocak-2 Şubat tarihlerine ertelenmesine karar verilmiştir." denildi.???????