Alanya'da Dünya Kadınlar Günü kutlandı Antalya'nın Alanya ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Alanya Kent Konseyinin düzenlediği, Alanya Belediyesinin desteklediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları, yabancı dernek başkanları ile çok sayıda yerli ve yabancı vatandaş katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, günün anlam ve önemini içeren bir konuşma yaptı. Törende aralarında yabancı dillerde bulunan dövizler dikkat çekti. Dövizler arasında İngilizce, Almanca ve Rusça gibi dövizler de yer aldı. Program sonunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, törene katılan kadınlara karanfil dağıtarak günleri kutladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA