Alanya'da düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

10.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:38

Alanya ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İmamlı Mahallesi'nde 20 yaşındaki Melek Çeker, akşam yemek yaptığı sırada belirlenemeyen nedenle düdüklü tencere patladı.

Yaralanan Çeker, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA