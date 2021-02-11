Alanya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
11.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:08
Alanya ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Alanya ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Mehmet Sevilgen (59) yönetimindeki 17 FG 739 plakalı traktör, tarlaya taş taşıdığı sırada Yeşilöz Mahallesi'nde devrildi.
Sevilgen'in traktörün altında kaldığını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla aracın altından yaralı halde çıkarılan sürücü, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sevilgen'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt