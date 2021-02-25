Alanya'da devasa buz kütleleri oluştu

TÜRKİYE'nin en sıcak ilçelerinden Alanya'da bir turist grubunun gezisinde, Kuşyuvası olarak adlandırılan bölgede devasa buz kütleleri oluştuğu görüldü. 7 yıldır aynı bölgede turistlerle doğa yürüyüşü yapan Fam Tour Alanya Trek firması sahibi Halil Tokgöz, buz kütlelerinin 6- 7 metreyi bulduğunu ve muhteşem göründüğünü kaydetti.

Antalya'nın dünyaca ünlü turizm destinasyonlarından Alanya'da bir tarafta koronavirüs salgınına rağmen farklı ülkelerden gelen turistler deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarırken, diğer tarafta ise ilçenin dağlık yayla bölgelerinde doğa yürüyüşü gibi aktiviteler gerçekleştiriliyor. Alanya'da doğa turizmine yönelik faaliyetleriyle tanınan Fam Tour Alanya Trek firması, önceki gün aralarında Polonya, Rusya, Ukrayna ve yerli turistlerin de bulunduğu grupla ilçenin uçurumlarıyla meşhur Kuşyuvası bölgesine doğa yürüyüşü düzenledi. Turist grubu, karla kaplı bölgede şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Devasa buz kütleleri oluştuğunu gören turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.

6- 7 METRE UZUNLUĞUNDA

Kuşyuvası civarında doğa yürüyüşüne çıktıklarını ve şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştıklarını belirten firma sahibi Halil Tokgöz, muhteşem buz kütleleri oluştuğunu söyledi. Tokgöz, "Bu bölge, Alanya merkeze 45 kilometre civarında, dağlık bölgede, Alanya- Ermenek yolu üzerinde. Eskiden Türkiye'nin en tehlikeli yollarından biriydi ve tüneller yapıldı. Kuzeye bakan Kuşyuvası, uçurumlarıyla çok tehlikeli bir nokta. Eskiden çok kazanın yaşandığı bu bölgede akan sular biraz yön değiştirmiş ve kayalıklardan akıyor. Muhteşem bir şey, bayağı da büyük buz tutmuş. 6- 7 metre uzunluklarda, kalıp şeklinde komple buzla kaplı. Sarkıtlar da çok güzel. Yıllardır bu bölgeye geliyorum, ilk defa bu sene böyle bir manzara gördüm. Çok soğuk, muhtemelen ondan oluştu. Bu bölgede Gökbel, Çökele, Erikderesi, Tokar, Sapadere gibi yaylalara yürüyüşler yapıyoruz ve çok sayıda kervan yolları bulunuyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR